Я был там, когда «Шахеды» пытались сбить – Терехов об одной из атак на Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о результатах работы дифференцированной тревоги в городе и новой атаке россиян.
«Мы сократили примерно на 35% воздушные тревоги и это очень важно. Мы очень осторожно ко всему этому относимся. Было время, когда были неотделенные воздушные тревоги, не было дифференциации, то у нас были тревоги, которые звучали 42 часа», — сказал городской голова изданию «УНИАН».
По данным Терехова, в последнее время город атакуют БпЛА типа «Шахед». В частности, он отметил, что в одном небольшом районе Харькова зафиксировали 17 попаданий.
«И я был там во время того, когда пытались сбить их, но не поразили их, и они долетели. И кроме этого, в последнее время враг сменил тактику, он бьет по промышленности, по экономическому потенциалу города для того, чтобы у людей не было возможности работать», — сказал Терехов.
Видео: «УНИАН»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, Игорь Терехов, новости Харькова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 14:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о результатах работы дифференцированной тревоги в городе и новой атаке россиян.".