Я был там, когда «Шахеды» пытались сбить – Терехов об одной из атак на Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о результатах работы дифференцированной тревоги в городе и новой атаке россиян.

«Мы сократили примерно на 35% воздушные тревоги и это очень важно. Мы очень осторожно ко всему этому относимся. Было время, когда были неотделенные воздушные тревоги, не было дифференциации, то у нас были тревоги, которые звучали 42 часа», — сказал городской голова изданию «УНИАН».

По данным Терехова, в последнее время город атакуют БпЛА типа «Шахед». В частности, он отметил, что в одном небольшом районе Харькова зафиксировали 17 попаданий.

«И я был там во время того, когда пытались сбить их, но не поразили их, и они долетели. И кроме этого, в последнее время враг сменил тактику, он бьет по промышленности, по экономическому потенциалу города для того, чтобы у людей не было возможности работать», — сказал Терехов.

Видео: «УНИАН»