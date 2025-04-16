Live
  • Ср 16.04.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.18
  • EUR 46.61

Я был там, когда «Шахеды» пытались сбить – Терехов об одной из атак на Харьков

Общество 14:40   16.04.2025
Виктория Яковенко
Я был там, когда «Шахеды» пытались сбить – Терехов об одной из атак на Харьков Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о результатах работы дифференцированной тревоги в городе и новой атаке россиян.

«Мы сократили примерно на 35% воздушные тревоги и это очень важно. Мы очень осторожно ко всему этому относимся. Было время, когда были неотделенные воздушные тревоги, не было дифференциации, то у нас были тревоги, которые звучали 42 часа», — сказал городской голова изданию «УНИАН».

По данным Терехова, в последнее время город атакуют БпЛА типа «Шахед». В частности, он отметил, что в одном небольшом районе Харькова зафиксировали 17 попаданий.

«И я был там во время того, когда пытались сбить их, но не поразили их, и они долетели. И кроме этого, в последнее время враг сменил тактику, он бьет по промышленности, по экономическому потенциалу города для того, чтобы у людей не было возможности работать», — сказал Терехов.

Видео: «УНИАН»

Читайте также: Харьков пережил более 20 обстрелов за неделю: что было под ударом — Терехов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
14.04.2025, 19:43
Размер пенсий в Украине: Харьковщина не вошла в первую пятерку (графика)
Размер пенсий в Украине: Харьковщина не вошла в первую пятерку (графика)
16.04.2025, 09:53
Я был там, когда «Шахеды» пытались сбить – Терехов об одной из атак на Харьков
Я был там, когда «Шахеды» пытались сбить – Терехов об одной из атак на Харьков
16.04.2025, 14:40
Подросток нашел РПГ в харьковском экопарке и случайно выстрелил в мать
Подросток нашел РПГ в харьковском экопарке и случайно выстрелил в мать
16.04.2025, 08:13
Какие кладбища запрещено посещать в Харькове: список
Какие кладбища запрещено посещать в Харькове: список
16.04.2025, 12:08
Новости Харькова — главное за 16 апреля: дроны охотятся на экскаваторы, фронт
Новости Харькова — главное за 16 апреля: дроны охотятся на экскаваторы, фронт
16.04.2025, 14:44

Новости по теме:

17:58
Четыре боя в Харьковской области с начала суток – Генштаб ВСУ
08:32
ДРГ россиян пытались прорваться на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
00:33
«Шахедная» атака на Харьков: Терехов о цели врага, где «прилетело» (видео)
19:57
По разрушительной силе «Шахеды» почти сравнялись с С-300 — Синегубов (видео)
23:51
Новости Харькова – главное 3 апреля: атака БпЛА — есть погибший

Вы читали новость: «Я был там, когда «Шахеды» пытались сбить – Терехов об одной из атак на Харьков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 14:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о результатах работы дифференцированной тревоги в городе и новой атаке россиян.".