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Харьков пережил более 20 обстрелов за неделю: что было под ударом — Терехов

Происшествия 12:35   14.04.2025
Виктория Яковенко
Харьков пережил более 20 обстрелов за неделю: что было под ударом — Терехов Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику обстрелов города за неделю (с 7 по 13 апреля).

«Новая неделя снова началась с российских обстрелов. Как и предыдущая. И снова – исключительно по гражданским объектам. Ни одного военного. Ранило 6 человек. К счастью, без погибших», — пишет Терехов.

По его данным, на прошлой неделе Харьков находился под атакой РФ 24 раза. Город обстреливали «Шахеды» и БпЛА типа «Молния».

«Пострадали жилые дома, детский сад. Но больше всего досталось предприятиям легкой промышленности: полиграфии, кондитерским, складам металлопроката и многим другим. Это те бизнесы, которые, несмотря на опасность, остаются в Харькове, создают рабочие места, платят зарплаты. Поэтому делаем все, чтобы они могли быстрее восстановиться. Вместе с владельцами закрываем поврежденные помещения. Каждый раз привлекаем коммунальщику технику для тушения пожаров», — отметил Терехов.

Он также сообщил, что за последнюю неделю в Харькове сигналов тревоги было на 39 часов меньше, чем в среднем по области.

«В общем за 7 недель работы дифференцированной системы удалось сократить продолжительность тревог на 168 часов», — подчеркнул мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 12:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику обстрелов города за неделю (с 7 по 13 апреля).".