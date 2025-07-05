Небезпечні скиди з “шахедів” на Харківщині: вибухнути може протягом 20 годин
Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування повідомив, що на Харківщині виявили вибухонебезпечні предмети, які скидають російські БпЛА під час нальотів.
“Внаслідок нічної російської атаки по одному з об’єктів на Харківщині, один із ворожих БпЛА типу “Shahed-136″ скинув на ціль осколкові бойові елементи. Робота зі знищення бойових елементів ускладнювалась тим, що вони починають самостійно вибухати один за одним через дві-шість годин після скиду. Останній осколковий бойовий елемент вибухає через 20 годин”, – поінформував центр 4 липня.
Сапери подібні предмети на місці шукали за допомогою БпЛА та виявили таку бойову частину, що не розірвалася.
Фахівці знищили небезпечний предмет шляхом підриву. А цивільних попереджають: якщо побачили подібне – не наближайтесь і не торкайтеся.
“Відійдіть на безпечну відстань. Негайно повідомте за номером 101 або 102. Не користуйтеся мобільним телефоном поруч із підозрілим об’єктом. Пам’ятайте: такі вибухонебезпечні предмети можуть вибухнути в будь-яку мить – це потенційна смертельна загроза!” – наголосили у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування.
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Про появу подібних скидів з “шахедів” українців попереджали ще навесні. Тоді в ДСНС описали зовнішній вигляд вибухівки: предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі: діаметр близько 5 см, довжина 35-40 см.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взрывоопасный предмет, взрывчатка, ГСЧС, новини Харкова, сброс, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 18:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування повідомив, що на Харківщині виявили вибухонебезпечні предмети, які скидають російські БпЛА під час нальотів".