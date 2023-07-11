“УЗ” запустила новий потяг між Харковом та Києвом: він їздитиме вночі

Новий нічний потяг Інтерсіті+ №720/719 між Харковом та Києвом курсуватиме з 16 липня по 9 серпня.

Про це повідомляють в Укрзалізниці. Поїзд №720 відправлятиметься з Києва по неділях, середах та пʼятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04.

У зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься по неділях, середах та пʼятницях о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56.

З 19 липня розклад поїзда скоригують через проведення ремонтних робіт на дільниці курсування.

Квитки на поїзд вже доступні, додали залізничники.