«Шахед» сбили над Харьковом 23 апреля: Терехов сообщил подробности (видео)

Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что обстановка в городе остается напряженной: под ударами в последние две недели были все девять районов — безопасных мест нет.

«Сегодня утром было сбитие «Шахеда», упавшего, к счастью, на открытой территории. Никто не пострадал. Но постоянно есть напряжение, постоянно раздаются воздушные тревоги. Я призываю в который раз харьковчан относиться к воздушным тревогам внимательно и спускаться каждый раз в укрытия», — сказал Терехов.

Он отметил, что россияне постоянно меняют тактику обстрелов Харькова. В последнее время в небе над городом появились реактивные «Шахеды», также много БпЛА типа «Молния».

«И нам нужно очень быстро реагировать на эти вызовы. То есть постоянно враг меняет свою тактику, мы не застрахованы от того, чтобы удары были и ночью, и днем. И очень важно быстро реагировать на все это», — сказал мэр Харькова.

Терехов отметил, что в последние недели «прилеты» были в каждом из районов города, поэтому выделить какие-либо безопасные места невозможно. При этом ПВО усиливается и работает.

«Сегодня от работы ПВО очень многое зависит. Я очень благодарен сегодня нашим Вооруженным силам, системам ПВО, которые сегодня работают круглосуточно, чтобы больше сбить и «Шахедов», и ракет, которые летят на город Харьков», — подчеркнул городской голова.