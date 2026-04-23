«Шахед» сбили над Харьковом 23 апреля: Терехов сообщил подробности (видео)

Записано 10:57   23.04.2026
Оксана Горун
Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что обстановка в городе остается напряженной: под ударами в последние две недели были все девять районов — безопасных мест нет.

«Сегодня утром было сбитие «Шахеда», упавшего, к счастью, на открытой территории. Никто не пострадал. Но постоянно есть напряжение, постоянно раздаются воздушные тревоги. Я призываю в который раз харьковчан относиться к воздушным тревогам внимательно и спускаться каждый раз в укрытия», — сказал Терехов.

Он отметил, что россияне постоянно меняют тактику обстрелов Харькова. В последнее время в небе над городом появились реактивные «Шахеды», также много БпЛА типа «Молния».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«И нам нужно очень быстро реагировать на эти вызовы. То есть постоянно враг меняет свою тактику, мы не застрахованы от того, чтобы удары были и ночью, и днем. И очень важно быстро реагировать на все это», — сказал мэр Харькова.

Терехов отметил, что в последние недели «прилеты» были в каждом из районов города, поэтому выделить какие-либо безопасные места невозможно. При этом ПВО усиливается и работает.

«Сегодня от работы ПВО очень многое зависит. Я очень благодарен сегодня нашим Вооруженным силам, системам ПВО, которые сегодня работают круглосуточно, чтобы больше сбить и «Шахедов», и ракет, которые летят на город Харьков», — подчеркнул городской голова.

