«Шахед» сбили над Харьковом 23 апреля: Терехов сообщил подробности (видео)
Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что обстановка в городе остается напряженной: под ударами в последние две недели были все девять районов — безопасных мест нет.
«Сегодня утром было сбитие «Шахеда», упавшего, к счастью, на открытой территории. Никто не пострадал. Но постоянно есть напряжение, постоянно раздаются воздушные тревоги. Я призываю в который раз харьковчан относиться к воздушным тревогам внимательно и спускаться каждый раз в укрытия», — сказал Терехов.
Он отметил, что россияне постоянно меняют тактику обстрелов Харькова. В последнее время в небе над городом появились реактивные «Шахеды», также много БпЛА типа «Молния».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«И нам нужно очень быстро реагировать на эти вызовы. То есть постоянно враг меняет свою тактику, мы не застрахованы от того, чтобы удары были и ночью, и днем. И очень важно быстро реагировать на все это», — сказал мэр Харькова.
Терехов отметил, что в последние недели «прилеты» были в каждом из районов города, поэтому выделить какие-либо безопасные места невозможно. При этом ПВО усиливается и работает.
«Сегодня от работы ПВО очень многое зависит. Я очень благодарен сегодня нашим Вооруженным силам, системам ПВО, которые сегодня работают круглосуточно, чтобы больше сбить и «Шахедов», и ракет, которые летят на город Харьков», — подчеркнул городской голова.
Новости по теме:
- Категории: Записано, Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ппо, сбили, терехов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Шахед» сбили над Харьковом 23 апреля: Терехов сообщил подробности (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 10:57;