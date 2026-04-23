“Шахед” збили над Харковом 23 квітня: Терехов повідомив подробиці (відео)

Харківський міський голова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів, що ситуація в місті залишається напруженою: під ударами в останні два тижні були всі дев’ять районів – безпечних місць немає.

“Сьогодні зранку було збиття “шахеда”, який упав, на щастя, на відкритій території. І ніхто не постраждав. Але постійно є напруга, постійно лунають повітряні тривоги. Я закликаю в котрий раз харків’ян ставитися до повітряних тривог уважно та спускатися кожного разу в укриття“, – сказав він.

Він зазначив, що росіяни постійно змінюють тактику обстрілів Харкова. Останнім часом у небі над містом з’явилися реактивні “шахеди”, також багато БпЛА типу “Молния”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“І нам потрібно дуже швидко реагувати на всі ці виклики. Тобто постійно ворог змінює свою тактику, але ми не застраховані від того, щоби були удари й уночі, і вдень. І дуже важливо реагувати швидко на все це“, — сказав мер Харкова.

Терехов зазначив, що останніми тижнями “прильоти” були в кожному з районів міста, тому виділити якісь безпечні місця неможливо. При цьому ППО посилюється та працює.

“Сьогодні від роботи ППО дуже багато залежить. Я дуже вдячний сьогодні нашим Збройним силам, системам ППО, які сьогодні працюють теж цілодобово для того, щоб якнайбільше збити й “шахедів”, і ракет, які летять на місто Харків”, – наголосив міський голова.