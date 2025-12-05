Nissan на смерть збив пішохода на Харківщині

Аварія сталася на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський», повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними правоохоронців, 40-річний водій автомобіля Nissan Leaf здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 62-річна жінка загинула на місці.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, вранці 2 грудня на проспекті Любові Малої 61-річний водій автомобіля Opel збив жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Постраждалу шпиталізували з численними травмами.