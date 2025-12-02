Live

Вранці у Харкові збили жінку: потерпіла – у лікарні (фото)

Події 13:35   02.12.2025
Вікторія Яковенко
Вранці у Харкові збили жінку: потерпіла – у лікарні (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

ДТП сталася сьогодні, 2 грудня, о 07:15 на проспекті Любові Малої, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Внаслідок аварії постраждала жінка-пішохід.

«61-річний водій автомобіля Opel допустив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Потерпілу з численними травмами доставили до лікарні», – розповіли правоохоронці.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці готуються відкрити кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

авария в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, 29 листопада у селищі Нова Водолага 22-річний водій автомобіля Chevrolet Lacetti збив пішохода. Чоловік виходив з-за автобуса, повідомляли в ГУНП в Харківській області. Постраждалий помер у кареті «швидкої». Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.

Читайте також: Шпиталізували лише на папері: як у Харкові діяла «ухилянтська схема» – СБУ

Автор: Вікторія Яковенко
Якщо вам цікава новина: «Вранці у Харкові збили жінку: потерпіла – у лікарні (фото)»

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко