Вранці у Харкові збили жінку: потерпіла – у лікарні (фото)
ДТП сталася сьогодні, 2 грудня, о 07:15 на проспекті Любові Малої, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Внаслідок аварії постраждала жінка-пішохід.
«61-річний водій автомобіля Opel допустив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Потерпілу з численними травмами доставили до лікарні», – розповіли правоохоронці.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці готуються відкрити кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Нагадаємо, 29 листопада у селищі Нова Водолага 22-річний водій автомобіля Chevrolet Lacetti збив пішохода. Чоловік виходив з-за автобуса, повідомляли в ГУНП в Харківській області. Постраждалий помер у кареті «швидкої». Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.
Читайте також: Шпиталізували лише на папері: як у Харкові діяла «ухилянтська схема» – СБУ
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вранці у Харкові збили жінку: потерпіла – у лікарні (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2025 в 13:35;