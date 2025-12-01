Live

На Харківщині збили пішохода: чоловік помер у «швидкій»

Події 16:41   01.12.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині збили пішохода: чоловік помер у «швидкій» Фото: ГУНП в Харківській області

ДТП сталася 29 листопада близько 19:00 у селищі Нова Водолага, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля Chevrolet Lacetti здійснив наїзд на пішохода. Чоловік виходив з-за автобуса, який зупинився для висадки пасажирів», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок аварії постраждав 25-річний чоловік. Чоловік помер у «швидкій», дорогою до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Нагадаємо, троє людей постраждали в ДТП у Харкові. Вранці в Слобідському районі зіткнулися тролейбус та автівка Audi. У ГУ Нацполіції в Харківській області відзначили, що не впорався з керуванням водій іномарки. Вона вилетіла на зустрічну смугу – просто під колеса міському транспорту. Постраждав 30-річний водій Audi та два його пасажири – чоловіки 27 та 31 років. Вони в лікарні з численними травмами.

Автор: Вікторія Яковенко
