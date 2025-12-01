На Харківщині збили пішохода: чоловік помер у «швидкій»
ДТП сталася 29 листопада близько 19:00 у селищі Нова Водолага, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля Chevrolet Lacetti здійснив наїзд на пішохода. Чоловік виходив з-за автобуса, який зупинився для висадки пасажирів», – розповіли правоохоронці.
Внаслідок аварії постраждав 25-річний чоловік. Чоловік помер у «швидкій», дорогою до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Нагадаємо, троє людей постраждали в ДТП у Харкові. Вранці в Слобідському районі зіткнулися тролейбус та автівка Audi. У ГУ Нацполіції в Харківській області відзначили, що не впорався з керуванням водій іномарки. Вона вилетіла на зустрічну смугу – просто під колеса міському транспорту. Постраждав 30-річний водій Audi та два його пасажири – чоловіки 27 та 31 років. Вони в лікарні з численними травмами.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: збили, Новая Водолага, пешеход, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщині збили пішохода: чоловік помер у «швидкій»», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2025 в 16:41;