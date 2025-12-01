На Харьковщине сбили пешехода: мужчина умер в «скорой»
ДТП произошло 29 ноября около 19:00 в поселке Новая Водолага, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti совершил наезд на пешехода. Мужчина выходил из-за автобуса, который остановился для высадки пассажиров», — рассказали правоохранители.
В результате аварии пострадал 25-летний мужчина. Мужчина умер в «скорой», по дороге в больницу.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Напомним, три человека пострадали в ДТП в Харькове. Утром в Слободском районе столкнулись троллейбус и автомобиль Audi. В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что не справился с управлением водитель иномарки. Она вылетела на встречную полосу – прямо под колеса городского транспорта. Пострадал 30-летний водитель Audi и два его пассажира – мужчины 27 и 31 лет. Они находятся в больнице с многочисленными травмами.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Новая Водолага, пешеход, сбили, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине сбили пешехода: мужчина умер в «скорой»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2025 в 16:41;