На Харьковщине сбили пешехода: мужчина умер в «скорой»

ДТП произошло 29 ноября около 19:00 в поселке Новая Водолага, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti совершил наезд на пешехода. Мужчина выходил из-за автобуса, который остановился для высадки пассажиров», — рассказали правоохранители.

В результате аварии пострадал 25-летний мужчина. Мужчина умер в «скорой», по дороге в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

