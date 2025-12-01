Live

На Харьковщине сбили пешехода: мужчина умер в «скорой»

Происшествия 16:41   01.12.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине сбили пешехода: мужчина умер в «скорой» Фото: ГУНП в Харьковской области

ДТП произошло 29 ноября около 19:00 в поселке Новая Водолага, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti совершил наезд на пешехода. Мужчина выходил из-за автобуса, который остановился для высадки пассажиров», — рассказали правоохранители.

В результате аварии пострадал 25-летний мужчина. Мужчина умер в «скорой», по дороге в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Напомним, три человека пострадали в ДТП в Харькове. Утром в Слободском районе столкнулись троллейбус и автомобиль Audi. В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что не справился с управлением водитель иномарки. Она вылетела на встречную полосу – прямо под колеса городского транспорта. Пострадал 30-летний водитель Audi и два его пассажира – мужчины 27 и 31 лет. Они находятся в больнице с многочисленными травмами.

Автор: Виктория Яковенко
