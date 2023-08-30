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2-летнего ребенка потеряла пьяная мать на Харьковщине

Происшествия 21:57   30.08.2023
Оксана Якушко
2-летнего ребенка потеряла пьяная мать на Харьковщине

Сотрудники ювенальной превенции оперативно разыскали пропавшего на Харьковщине двухлетнего мальчика, сообщили в Нацполиции.

30 августа 27-летняя жительница поселка Новая Водолага пожаловалась полиции, что исчез ее 2-летний сын.

Ювеналы приехали к женщине и тщательно обыскали двор. Полицейские нашли ребенка в сарае.

Правоохранители установили, что мать мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не следила за ребенком.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по ст.184 (неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 21:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники ювенальной превенции оперативно разыскали пропавшего на Харьковщине двухлетнего мальчика, сообщили в Нацполиции.".