2-летнего ребенка потеряла пьяная мать на Харьковщине
Сотрудники ювенальной превенции оперативно разыскали пропавшего на Харьковщине двухлетнего мальчика, сообщили в Нацполиции.
30 августа 27-летняя жительница поселка Новая Водолага пожаловалась полиции, что исчез ее 2-летний сын.
Ювеналы приехали к женщине и тщательно обыскали двор. Полицейские нашли ребенка в сарае.
Правоохранители установили, что мать мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не следила за ребенком.
В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по ст.184 (неисполнение родителями или заменяющими их лиц, обязанностей по воспитанию) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 21:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники ювенальной превенции оперативно разыскали пропавшего на Харьковщине двухлетнего мальчика, сообщили в Нацполиции.".