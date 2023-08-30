2-річну дитину загубила п’яна матір на Харківщині

Співробітники ювенальної превенції оперативно розшукали дворічного хлопчика, який зник на Харківщині, повідомили в Нацполіції.

30 серпня 27-річна мешканка селища Нова Водолага поскаржилася поліції, що зник її 2-річний син.

Ювенали приїхали до жінки та ретельно обшукали подвір’я. Поліцейські знайшли дитину у сараї.

Правоохоронці встановили, що мати хлопчика знаходилась у стані алкогольного сп’яніння, через що не доглядала за дитиною.

Щодо жінки склали протокол про адміністративне правопорушення за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.