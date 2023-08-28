Шукали кілька годин: 10-річного хлопчика на Харківщині знайшли в кущах

27 серпня у селі Бунакове Лозівської громади шукали 10-річного хлопчика. Вихованець будинку сімейного типу близько 13-ї години пішов у садок збирати яблука і до вечора не повернувся.

До правоохоронців звернулася 46-річна місцева мешканка, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За кілька годин дитину знайшли. Хлопчик ховався у кущах неподалік будинку. Поліцейські провели бесіду, щоби він більше так не робив.