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Шукали кілька годин: 10-річного хлопчика на Харківщині знайшли в кущах

Суспільство 10:36   28.08.2023
Олена Нагорна
Шукали кілька годин: 10-річного хлопчика на Харківщині знайшли в кущах

27 серпня у селі Бунакове Лозівської громади шукали 10-річного хлопчика. Вихованець будинку сімейного типу близько 13-ї години пішов у садок збирати яблука і до вечора не повернувся.

До правоохоронців звернулася 46-річна місцева мешканка, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За кілька годин дитину знайшли. Хлопчик ховався у кущах неподалік будинку. Поліцейські провели бесіду, щоби він більше так не робив.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 10:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 серпня у селі Бунакове Лозівської громади шукали 10-річного хлопчика. Вихованець будинку сімейного типу близько 13-ї години пішов у садок збирати яблука і до вечора не повернувся.".