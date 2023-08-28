Шукали кілька годин: 10-річного хлопчика на Харківщині знайшли в кущах
27 серпня у селі Бунакове Лозівської громади шукали 10-річного хлопчика. Вихованець будинку сімейного типу близько 13-ї години пішов у садок збирати яблука і до вечора не повернувся.
До правоохоронців звернулася 46-річна місцева мешканка, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
За кілька годин дитину знайшли. Хлопчик ховався у кущах неподалік будинку. Поліцейські провели бесіду, щоби він більше так не робив.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 10:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 серпня у селі Бунакове Лозівської громади шукали 10-річного хлопчика. Вихованець будинку сімейного типу близько 13-ї години пішов у садок збирати яблука і до вечора не повернувся.".