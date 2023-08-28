Искали несколько часов: 10-летнего мальчика на Харьковщине нашли в кустах
Фото: ГУ НП в Харьковской области
27 августа в селе Бунаково Лозовской громады искали 10-летнего мальчика. Ребенок — воспитанник дома семейного типа — около 13 часов ушел в сад собирать яблоки и до вечера не вернулся.
К правоохранителям обратилась 46-летняя местная жительница, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Через несколько часов ребенка нашли. Мальчик прятался в кустах недалеко от дома. Полицейские провели беседу, чтобы он больше так не делал.
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 10:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 августа в селе Бунаково Лозовской громады искали 10-летнего мальчика. Ребенок — воспитанник дома семейного типа — около 13 часов ушел в сад собирать яблоки и до вечера не вернулся.".