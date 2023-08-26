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На Харьковщине искали 12-летнего мальчика, который после ссоры ушел из дома

Общество 13:54   26.08.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине искали 12-летнего мальчика, который после ссоры ушел из дома Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области полицейские разыскали 12-летнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 26 августа к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что ее сын после ссоры ушел из дома.

В течение получаса правоохранители нашли ребенка. Мальчик был у друзей.

Ребёнка вернули матери. Полицейские провели с женщиной и мальчиком профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 13:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полицейские разыскали 12-летнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся.".