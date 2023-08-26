На Харьковщине искали 12-летнего мальчика, который после ссоры ушел из дома

В Харьковской области полицейские разыскали 12-летнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 26 августа к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что ее сын после ссоры ушел из дома.

В течение получаса правоохранители нашли ребенка. Мальчик был у друзей.

Ребёнка вернули матери. Полицейские провели с женщиной и мальчиком профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.