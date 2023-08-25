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Месяц жила «по знакомым»: в Харькове беглянку отследили по мобильному

Общество 11:05   25.08.2023
Оксана Горун
Месяц жила «по знакомым»: в Харькове беглянку отследили по мобильному

Полицейские вернули домой в Харькове несовершеннолетнюю, которая поссорилась с родителями и почти месяц жила у разных знакомых.

Мать беглянки обратилась в полицию через несколько недель после исчезновения дочери.

«23 августа в Харьковский РУП № 2 обратилась местная жительница. Женщина сообщила об исчезновении 17-летней дочери. В последний раз она с ней общалась несколько недель назад. После ссоры дочь сообщила, что не хочет проживать вместе с семьей», — описали события в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские определили круг общения девушки и изучили ее возможные передвижения. А найти беглянку помог сигнал ее мобильного телефона.

«С помощью оперативно-технических средств стражи порядка отследили приблизительное место нахождения мобильного телефона, которым пользовалась несовершеннолетняя. Сотрудники полиции немедленно начали отрабатывать указанную территорию и обнаружили там девушку. По ее словам, причиной побега стала ссора с родителями. Около месяца она проживала у разных знакомых», — сообщили в полиции.

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С девушкой и ее родными провели беседу. А на родителей составили админпротокол — за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 11:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские вернули домой в Харькове несовершеннолетнюю, которая поссорилась с родителями и почти месяц жила у разных знакомых".