Месяц жила «по знакомым»: в Харькове беглянку отследили по мобильному
Полицейские вернули домой в Харькове несовершеннолетнюю, которая поссорилась с родителями и почти месяц жила у разных знакомых.
Мать беглянки обратилась в полицию через несколько недель после исчезновения дочери.
«23 августа в Харьковский РУП № 2 обратилась местная жительница. Женщина сообщила об исчезновении 17-летней дочери. В последний раз она с ней общалась несколько недель назад. После ссоры дочь сообщила, что не хочет проживать вместе с семьей», — описали события в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полицейские определили круг общения девушки и изучили ее возможные передвижения. А найти беглянку помог сигнал ее мобильного телефона.
«С помощью оперативно-технических средств стражи порядка отследили приблизительное место нахождения мобильного телефона, которым пользовалась несовершеннолетняя. Сотрудники полиции немедленно начали отрабатывать указанную территорию и обнаружили там девушку. По ее словам, причиной побега стала ссора с родителями. Около месяца она проживала у разных знакомых», — сообщили в полиции.
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С девушкой и ее родными провели беседу. А на родителей составили админпротокол — за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 11:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские вернули домой в Харькове несовершеннолетнюю, которая поссорилась с родителями и почти месяц жила у разных знакомых".