Місяць жила “по знайомих”: у Харкові втікачку відстежили по мобільному

Поліціянти повернули додому у Харкові неповнолітню, яка посварилася з батьками та майже місяць жила у різних знайомих.

Мати втікачки звернулася до поліції за кілька тижнів після зникнення доньки.

“23 серпня до Харківського РУП № 2 звернулась місцева мешканка. Жінка повідомила про зникнення 17-річної доньки. Останній раз вона з нею спілкувалася декілька тижнів тому. Після сварки донька повідомила, що не хоче проживати разом з сім’єю”, – описали події у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Поліціянти визначили коло спілкування дівчини та вивчили її можливі пересування. А знайти втікачку допоміг сигнал її мобільного телефону.

“За допомогою оперативно-технічних засобів правоохоронці відстежили приблизне місце знаходження мобільного телефону, яким користувалася неповнолітня. Працівники поліції негайно почали відпрацьовувати вказану територію та виявили там дівчину. З її слів, причиною втечі стала сварка з батьками. Близько місяця вона проживала у різних знайомих”, – повідомили в поліції.

З дівчиною та її рідними провели розмову. А на батьків склали адмінпротокол – за невиконання обов’язків щодо виховання дитини.