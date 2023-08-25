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Місяць жила “по знайомих”: у Харкові втікачку відстежили по мобільному

Суспільство 11:05   25.08.2023
Оксана Горун
Місяць жила “по знайомих”: у Харкові втікачку відстежили по мобільному

Поліціянти повернули додому у Харкові неповнолітню, яка посварилася з батьками та майже місяць жила у різних знайомих.

Мати втікачки звернулася до поліції за кілька тижнів після зникнення доньки.

“23 серпня до Харківського РУП № 2 звернулась місцева мешканка. Жінка повідомила про зникнення 17-річної доньки. Останній раз вона з нею спілкувалася декілька тижнів тому. Після сварки донька повідомила, що не хоче проживати разом з сім’єю”, – описали події у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Поліціянти визначили коло спілкування дівчини та вивчили її можливі пересування. А знайти втікачку допоміг сигнал її мобільного телефону.

“За допомогою оперативно-технічних засобів правоохоронці відстежили приблизне місце знаходження мобільного телефону, яким користувалася неповнолітня. Працівники поліції негайно почали відпрацьовувати вказану територію та виявили там дівчину. З її слів, причиною втечі стала сварка з батьками. Близько місяця вона проживала у різних знайомих”, – повідомили в поліції.

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З дівчиною та її рідними провели розмову. А на батьків склали адмінпротокол – за невиконання обов’язків щодо виховання дитини.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 11:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти повернули додому у Харкові неповнолітню, яка посварилася з батьками та майже місяць жила у різних знайомих".