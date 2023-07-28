Посварилася з батьками. Поліцейські знайшли юну утікачку на ринку «Барабашово»

Поліцейські оперативно знайшли дівчинку, яку зранку розшукували в Харкові.

Про зникнення 12-річної доньки 28 липня о 15:28 заявила її мати. За словами заявниці, донька пішла з дому та не повернулася, телефон з собою не взяла. Жінка сама намагалася знайти дитину, але усі спроби виявилися марними.

Поліцейські системно перевірили прилеглу територію біля місця проживання підлітка й опитали громадян. Один зі свідків повідомив, що бачив схожу дівчину в районі ринку «Барабашово». Правоохоронці негайно поїхали і знайшли там утікачку. Зі слів дівчинки, причиною втечі стала сварка з батьками.

Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну бесіду та склали протокол.