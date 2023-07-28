Посварилася з батьками. Поліцейські знайшли юну утікачку на ринку «Барабашово»
Поліцейські оперативно знайшли дівчинку, яку зранку розшукували в Харкові.
Про зникнення 12-річної доньки 28 липня о 15:28 заявила її мати. За словами заявниці, донька пішла з дому та не повернулася, телефон з собою не взяла. Жінка сама намагалася знайти дитину, але усі спроби виявилися марними.
Поліцейські системно перевірили прилеглу територію біля місця проживання підлітка й опитали громадян. Один зі свідків повідомив, що бачив схожу дівчину в районі ринку «Барабашово». Правоохоронці негайно поїхали і знайшли там утікачку. Зі слів дівчинки, причиною втечі стала сварка з батьками.
Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну бесіду та склали протокол.
Читайте також: Пішла з дому і не повернулась. 12-річну дівчинку розшукує поліція Харкова
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Посварилася з батьками. Поліцейські знайшли юну утікачку на ринку «Барабашово»»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 22:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські оперативно знайшли дівчинку, яку зранку розшукували в Харкові.".