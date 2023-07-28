Поругалась с родителями. Полицейские нашли юную беглянку на рынке «Барабашово»
Полицейские оперативно нашли девочку, которую сегодня с утра разыскивали в Харькове.
Об исчезновении 12-летней дочери 28 июля в 15.28 заявила ее мать. По словам заявительницы, дочь ушла из дома и не вернулась, телефон с собой не взяла. Женщина сама пыталась найти ребенка, но все попытки оказались тщетными.
Полицейские системно проверили территорию у места жительства подростка и опросили граждан. Один из свидетелей сообщил, что видел похожую девушку в районе рынка «Барабашово». Правоохранители немедленно уехали и нашли там беглянку.
По словам девочки, причиной побега стала ссора с родителями.
Сотрудники ювенальной превенции провели с семьей разъяснительную беседу и составили протокол.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 22:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские оперативно нашли девочку, которую сегодня с утра разыскивали в Харькове.".