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Поругалась с родителями. Полицейские нашли юную беглянку на рынке «Барабашово»

Происшествия 22:24   28.07.2023
Оксана Якушко
Поругалась с родителями. Полицейские нашли юную беглянку на рынке «Барабашово»

Полицейские оперативно нашли девочку, которую сегодня с утра разыскивали в Харькове.

Об исчезновении 12-летней дочери 28 июля в 15.28 заявила ее мать. По словам заявительницы, дочь ушла из дома и не вернулась, телефон с собой не взяла. Женщина сама пыталась найти ребенка, но все попытки оказались тщетными.

Полицейские системно проверили территорию у места жительства подростка и опросили граждан. Один из свидетелей сообщил, что видел похожую девушку в районе рынка «Барабашово». Правоохранители немедленно уехали и нашли там беглянку.

По словам девочки, причиной побега стала ссора с родителями.
Сотрудники ювенальной превенции провели с семьей разъяснительную беседу и составили протокол.

Читайте также: Ушла из дома и не вернулась. 12-летнюю девочку разыскивает полиция Харькова

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 22:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские оперативно нашли девочку, которую сегодня с утра разыскивали в Харькове.".