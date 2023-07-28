Live
  • Пт 28.07.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

Ушла из дома и не вернулась. 12-летнюю девочку разыскивает полиция Харькова

Происшествия 18:24   28.07.2023
Оксана Якушко
Ушла из дома и не вернулась. 12-летнюю девочку разыскивает полиция Харькова

12-летняя София Бавыкина сегодня, 28 июля, ушла из дома, сообщила полиция Харьковской области.

Приметы Софии Бавыкиной: рост около 155 см, русые волосы до плеч, собраны в хвост, худощавого телосложения.

Одета в синие джинсы, черные кеды, белую футболку с надписью «Долчленд», имеет ярко-синий маникюр, серебряные серьги в виде крестика.

Уважаемые граждане, если у Вас есть информация о пропавшей, просим сообщить по телефонам: (057)738-30-24, 063-530-52-00, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.

Читайте также: В метро Харькова поймали наркопреступника, разыскиваемого на Киевщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
РФ бросает на Купянское направление лучшие подразделения — Сырский
РФ бросает на Купянское направление лучшие подразделения — Сырский
28.07.2023, 15:01
В метро Харькова временно остановилось движение Холодногорско-заводской линии
В метро Харькова временно остановилось движение Холодногорско-заводской линии
28.07.2023, 19:18
Харьковщина ждет полмиллиарда гривен: на что они пойдут, рассказал Синегубов
Харьковщина ждет полмиллиарда гривен: на что они пойдут, рассказал Синегубов
28.07.2023, 16:33
Пьяный мужчина упал на рельсы: в метро Харькова останавливали движение (видео)
Пьяный мужчина упал на рельсы: в метро Харькова останавливали движение (видео)
28.07.2023, 17:55
В Харькове ливень затопил улицы и дороги, временно не ходят трамваи и автобусы
В Харькове ливень затопил улицы и дороги, временно не ходят трамваи и автобусы
28.07.2023, 19:41
Какой будет погода в Харькове и области в выходные и на следующей неделе
Какой будет погода в Харькове и области в выходные и на следующей неделе
28.07.2023, 17:40

Новости по теме:

19:18
В метро Харькова временно остановилось движение Холодногорско-заводской линии
19:01
Два трамвая на выходных в Харькове изменят маршрут
18:24
Ушла из дома и не вернулась. 12-летнюю девочку разыскивает полиция Харькова
17:55
Пьяный мужчина упал на рельсы: в метро Харькова останавливали движение (видео)
17:40
Какой будет погода в Харькове и области в выходные и на следующей неделе

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ушла из дома и не вернулась. 12-летнюю девочку разыскивает полиция Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 18:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12-летняя София Бавыкина сегодня, 28 июля, ушла из дома, сообщила полиция Харьковской области.".