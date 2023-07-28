Ушла из дома и не вернулась. 12-летнюю девочку разыскивает полиция Харькова

12-летняя София Бавыкина сегодня, 28 июля, ушла из дома, сообщила полиция Харьковской области.

Приметы Софии Бавыкиной: рост около 155 см, русые волосы до плеч, собраны в хвост, худощавого телосложения.

Одета в синие джинсы, черные кеды, белую футболку с надписью «Долчленд», имеет ярко-синий маникюр, серебряные серьги в виде крестика.

Уважаемые граждане, если у Вас есть информация о пропавшей, просим сообщить по телефонам: (057)738-30-24, 063-530-52-00, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.