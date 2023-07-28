Ушла из дома и не вернулась. 12-летнюю девочку разыскивает полиция Харькова
12-летняя София Бавыкина сегодня, 28 июля, ушла из дома, сообщила полиция Харьковской области.
Приметы Софии Бавыкиной: рост около 155 см, русые волосы до плеч, собраны в хвост, худощавого телосложения.
Одета в синие джинсы, черные кеды, белую футболку с надписью «Долчленд», имеет ярко-синий маникюр, серебряные серьги в виде крестика.
Уважаемые граждане, если у Вас есть информация о пропавшей, просим сообщить по телефонам: (057)738-30-24, 063-530-52-00, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.
Читайте также: В метро Харькова поймали наркопреступника, разыскиваемого на Киевщине
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ушла из дома и не вернулась. 12-летнюю девочку разыскивает полиция Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 18:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12-летняя София Бавыкина сегодня, 28 июля, ушла из дома, сообщила полиция Харьковской области.".