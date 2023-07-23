В метро Харькова поймали наркопреступника, разыскиваемого на Киевщине

На станции метро «Метростроителей» правоохранители обнаружили 42-летнего мужчину, который разыскивается отделом полиции в городе Ирпень Киевской области за совершение наркопреступлений.

О мужчине сообщили инициатору розыска, информирует начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также в течение суток полицейские составили три админпротокола в отношении нетрезвых водителей и проверили четырех человек на причастность к диверсионной и пропагандистской деятельности.