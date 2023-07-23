В метро Харькова поймали наркопреступника, разыскиваемого на Киевщине
На станции метро «Метростроителей» правоохранители обнаружили 42-летнего мужчину, который разыскивается отделом полиции в городе Ирпень Киевской области за совершение наркопреступлений.
О мужчине сообщили инициатору розыска, информирует начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Также в течение суток полицейские составили три админпротокола в отношении нетрезвых водителей и проверили четырех человек на причастность к диверсионной и пропагандистской деятельности.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 08:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Метростроителей» правоохранители обнаружили 42-летнего мужчину, который разыскивается отделом полиции в городе Ирпень Киевской области за совершение наркопреступлений.".