У метро Харкова спіймали наркозлочинця, розшукуваного на Київщині
На станції метро “Метробудівників” правоохоронці виявили 42-річного чоловіка, який розшукується відділом поліції у місті Ірпінь Київської області за скоєння наркозлочинів.
Про чоловіка повідомили ініціатора розшуку, інформує начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Також протягом доби поліцейські склали три адмінпротоколи щодо нетверезих водіїв та перевірили чотирьох осіб на причетність до диверсійної та пропагандистської діяльності.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 08:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Метробудівників” правоохоронці виявили 42-річного чоловіка, який розшукується відділом поліції у місті Ірпінь Київської області за скоєння наркозлочинів.".