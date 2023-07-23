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У метро Харкова спіймали наркозлочинця, розшукуваного на Київщині

Суспільство 08:37   23.07.2023
Олена Нагорна
У метро Харкова спіймали наркозлочинця, розшукуваного на Київщині

На станції метро “Метробудівників” правоохоронці виявили 42-річного чоловіка, який розшукується відділом поліції у місті Ірпінь Київської області за скоєння наркозлочинів.

Про чоловіка повідомили ініціатора розшуку, інформує начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Також протягом доби поліцейські склали три адмінпротоколи щодо нетверезих водіїв та перевірили чотирьох осіб на причетність до диверсійної та пропагандистської діяльності.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 08:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Метробудівників” правоохоронці виявили 42-річного чоловіка, який розшукується відділом поліції у місті Ірпінь Київської області за скоєння наркозлочинів.".