У метро Харкова спіймали наркозлочинця, розшукуваного на Київщині

На станції метро “Метробудівників” правоохоронці виявили 42-річного чоловіка, який розшукується відділом поліції у місті Ірпінь Київської області за скоєння наркозлочинів.

Про чоловіка повідомили ініціатора розшуку, інформує начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Також протягом доби поліцейські склали три адмінпротоколи щодо нетверезих водіїв та перевірили чотирьох осіб на причетність до диверсійної та пропагандистської діяльності.