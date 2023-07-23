Генштаб назвав 11 населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами
Армія РФ протягом минулої доби завдала авіаудару в районі прикордонного селища Ветеринарне, а також обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Козача Лопань, Стрілеча, Тернова, Бударки, Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
“Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, – пише Генштаб.
Супротивник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулося близько 40 бойових зіткнень. На Куп’янському – українські воїни стійко тримають оборону.
Читайте також: Авіаудар нанесли росіяни по Ветеринарному на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Генштаб назвав 11 населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 07:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом минулої доби завдала авіаудару в районі прикордонного селища Ветеринарне, а також обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Козача Лопань, Стрілеча, Тернова, Бударки, Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".