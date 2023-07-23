Генштаб назвав 11 населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами

Армія РФ протягом минулої доби завдала авіаудару в районі прикордонного селища Ветеринарне, а також обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Козача Лопань, Стрілеча, Тернова, Бударки, Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

“Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, – пише Генштаб.

Супротивник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулося близько 40 бойових зіткнень. На Куп’янському – українські воїни стійко тримають оборону.