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Генштаб назвав 11 населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами

Події 07:21   23.07.2023
Олена Нагорна
Генштаб назвав 11 населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами

Армія РФ протягом минулої доби завдала авіаудару в районі прикордонного селища Ветеринарне, а також обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Козача Лопань, Стрілеча, Тернова, Бударки, Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

“Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, – пише Генштаб.

Супротивник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулося близько 40 бойових зіткнень. На Куп’янському – українські воїни стійко тримають оборону.

Читайте також: Авіаудар нанесли росіяни по Ветеринарному на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2023 в 07:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом минулої доби завдала авіаудару в районі прикордонного селища Ветеринарне, а також обстріляла з мінометів та артилерії населені пункти Козача Лопань, Стрілеча, Тернова, Бударки, Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".