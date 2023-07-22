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Авіаудару завдали росіяни по Ветеринарному на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:22   22.07.2023
Оксана Якушко
Авіаудару завдали росіяни по Ветеринарному на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Харківщині росіяни обстріляли з мінометів та артилерії 10 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 514 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, відбулось близько 30 боїв.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області.

З мінометів і артилерії росіяни обстріляли Козачу Лопань, Стрілечу, Тернову, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

Читайте також: Із мінометів і артилерії. РФ обстріляла 10 населених пунктів Харківщини

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 19:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині росіяни обстріляли з мінометів та артилерії 10 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.".