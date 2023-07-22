Авіаудару завдали росіяни по Ветеринарному на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Харківщині росіяни обстріляли з мінометів та артилерії 10 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.
У 514 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, відбулось близько 30 боїв.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області.
З мінометів і артилерії росіяни обстріляли Козачу Лопань, Стрілечу, Тернову, Бударки Харківської області.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 19:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині росіяни обстріляли з мінометів та артилерії 10 населених пунктів, повідомив Генштаб ЗСУ.".