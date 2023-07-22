Авиаудар нанесли россияне по Ветеринарному на Харьковщине — Генштаб ВСУ

В Харьковской области россияне обстреляли из минометов и артиллерии 10 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.

В 514 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, произошло около 30 боев.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области.

Из минометов и артиллерии россияне обстреляли Казачью Лопань, Стрелечье, Терновую, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.