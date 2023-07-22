Авиаудар нанесли россияне по Ветеринарному на Харьковщине — Генштаб ВСУ
В Харьковской области россияне обстреляли из минометов и артиллерии 10 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.
В 514 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, произошло около 30 боев.
На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области.
Из минометов и артиллерии россияне обстреляли Казачью Лопань, Стрелечье, Терновую, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 19:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области россияне обстреляли из минометов и артиллерии 10 населенных пунктов, сообщил Генштаб ВСУ.".