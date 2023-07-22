Из минометов и артиллерии. РФ обстреляла 10 населенных пунктов Харьковщины
РФ сосредоточилась на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло более 40 боев, сообщил Генштаб ВСУ.
Сегодня ночью рф снова нанесла ракетно-авиационный удар по Украине. Информация пока уточняется.
На Слобожанском направлении из минометов и артиллерии россияне обстреляли Гатище, Волчанские Хутора, Бочково, Круглое и Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Купянск, Новоосиново и Синьковка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 07:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ сосредоточилась на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло более 40 боев, сообщил Генштаб ВСУ.".