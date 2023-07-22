Из минометов и артиллерии. РФ обстреляла 10 населенных пунктов Харьковщины

РФ сосредоточилась на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло более 40 боев, сообщил Генштаб ВСУ.

Сегодня ночью рф снова нанесла ракетно-авиационный удар по Украине. Информация пока уточняется.

На Слобожанском направлении из минометов и артиллерии россияне обстреляли Гатище, Волчанские Хутора, Бочково, Круглое и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Купянск, Новоосиново и Синьковка Харьковской области.