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10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне – Генштаб ВСУ

Происшествия 20:13   21.07.2023
Оксана Якушко
10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне – Генштаб ВСУ

Россияне вели огонь из минометов и артиллерии по приграничью и Купянщине, сообщил Генштаб ВСУ.

В 513 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, состоялось 33 боя.

На Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял Ветеринарное, Казачью Лопань, Гоптовку, Высокую Яругу, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Купянск и Новоосиново Харьковской области.

Читайте также: Ракетный удар, атака под Купянском и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 20:13;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне вели огонь из минометов и артиллерии по приграничью и Купянщине, сообщил Генштаб ВСУ.".