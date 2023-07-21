10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне – Генштаб ВСУ

Россияне вели огонь из минометов и артиллерии по приграничью и Купянщине, сообщил Генштаб ВСУ.

В 513 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, состоялось 33 боя.

На Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял Ветеринарное, Казачью Лопань, Гоптовку, Высокую Яругу, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Купянск и Новоосиново Харьковской области.