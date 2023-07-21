10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне – Генштаб ВСУ
Россияне вели огонь из минометов и артиллерии по приграничью и Купянщине, сообщил Генштаб ВСУ.
В 513 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник сосредоточился на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, состоялось 33 боя.
На Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял Ветеринарное, Казачью Лопань, Гоптовку, Высокую Яругу, Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Купянск и Новоосиново Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 20:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне вели огонь из минометов и артиллерии по приграничью и Купянщине, сообщил Генштаб ВСУ.".