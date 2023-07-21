Live
  • П’ятниця 21.07.2023
    • Харків
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.99
    • 🟢

10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ

Події 20:13   21.07.2023
Оксана Якушко
10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ

Росіяни вели вогонь із мінометів й артилерії по прикордонню і Куп’янщині, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 513 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, відбулось 33 бої.

На Слобожанському напрямку ворог з мінометів та артилерії обстріляв Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Куп’янськ та  Новоосинове Харківської області.

Читайте також: Ракетний удар, атака під Куп’янськом та обстріли Харківщини: дані Генштабу

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ціни в Харкові: у мерії повідомили, що подешевшало
Ціни в Харкові: у мерії повідомили, що подешевшало
21.07.2023, 11:49
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
21.07.2023, 19:46
Уже в Кабміні: які громади Харківщини включать до зони активних бойових дій
Уже в Кабміні: які громади Харківщини включать до зони активних бойових дій
15.06.2023, 17:53
Названо найкращі школи Харкова за результатами НМТ: рейтинг по районах
Названо найкращі школи Харкова за результатами НМТ: рейтинг по районах
21.07.2023, 10:35
3 млрд грн – шкода екології Харківщини від підриву Оскільського водосховища
3 млрд грн – шкода екології Харківщини від підриву Оскільського водосховища
19.07.2023, 10:20
Безправний та п’яний водій їздив вулицями Харкова та порушив ПДР
Безправний та п’яний водій їздив вулицями Харкова та порушив ПДР
15.07.2023, 15:02

Новини за темою:

19:46
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
19:10
На Куп’янському напрямку росіяни наступають, щоб відтягнути сили ЗСУ
17:45
10 дітей з найбільш обстрілюваних сіл Харківщини евакуювали поліціянти
14:17
Окупанти обстріляли Золочівщину: ворог знищив поле пшенищі
12:26
Розбиті будинки та поранена: наслідки обстрілів Куп’янщини (фото)

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 20:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вели вогонь із мінометів й артилерії по прикордонню і Куп’янщині, повідомив Генштаб ЗСУ.".