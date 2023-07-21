10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ

Росіяни вели вогонь із мінометів й артилерії по прикордонню і Куп’янщині, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 513 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник зосередився на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, відбулось 33 бої.

На Слобожанському напрямку ворог з мінометів та артилерії обстріляв Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Куп’янськ та Новоосинове Харківської області.