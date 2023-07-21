Ракетний удар, атака під Куп’янськом та обстріли Харківщини: дані Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – інформація про нічний ракетний терор, а також події на східному фронті.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – написали в Генштабі ЗСУ.

Вибухи вночі вкотре чули на Одещині. ЗС ЗСУ повідомляли про використання ворогом ракет, а моніторингові канали – про роботу ППО. Пізніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про “приліт” двох “Калібрів” по території агропідприємства.

На Харківщині за ніч пролунали дві нетривалі тривоги: з 23:12 до 23:28 та з 03:58 до 04:12. В обласному центрі було тихо. При цьому армія РФ протягом доби продовжувала бити по прикордонних населених пунктах та прифронтовій Куп’янщині.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Уди, Козача Лопань, Одноробівка, Стариця, Вовчанськ і Бударки Харківської області. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

Сили оборони тримають оборону на Куп’янському напрямку. Він залишається одним із пріоритетів армії РФ. Вчора ворог атакував у районі Масютівки. Атаки успішно відбили. Загалом на східному фронті, що включає частину Харківської області та Донбас, сталося 32 бойові зіткнення.

“Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, нашими захисниками було знищено один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та ще чотири важливих об’єкти противника“, – зазначили в ГШ.