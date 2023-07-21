Ракетный удар, атака под Купянском и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба

В утренней сводке Генштаба ВСУ — информация о ночном ракетном терроре, а также событиях на восточном фронте.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — написали в Генштабе ВСУ.

Взрывы ночью очередной раз слышали в Одесской области. ВС ВСУ сообщали об использовании врагом ракет, а мониторинговые каналы — о работе ПВО. Позже спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил о «прилете» двух «Калибров» по территории агропредприятия.

На Харьковщине за ночь прозвучали две непродолжительные тревоги: с 23:12 до 23:28 и с 03:58 до 04:12. В областном центре было тихо. При этом армия РФ в течение суток продолжала бить по приграничным населенным пунктам и прифронтовой Купянщине.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Уды, Казачья Лопань, Одноробовка, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Западное, Фиголовке, Каменке, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополи», — сообщили в Генштабе.

Силы обороны держат оборону на Купянском направлении. Оно остается одним из приоритетов армии РФ. Вчера враг атаковал в районе Масютовки. Атаки успешно отбили. В целом на восточном фронте, включающем часть Харьковской области и Донбасс, произошло 32 боевых столкновения.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также, нашими защитниками был уничтожен один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили десять артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, две станции РЭБ и еще четыре важных объекта противника», — отметили в ГШ.