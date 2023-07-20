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Там болото, развернуться 100 тысячам негде — эксперт о Купянском направлении

Политика 20:18   20.07.2023
Елена Нагорная
Там болото, развернуться 100 тысячам негде — эксперт о Купянском направлении

На Купянско-Лиманском направлении группировка РФ в составе 100 тысяч военных не может провести широкомасштабные наступательные действия из-за особенностей местности.

Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан выразил в эфире «24-го канала».

«Там развернуться негде. Это пойма четырех рек. Реки Оскол, Жеребец и Красная. Все они идут с севера на юг и впадают в Северский Донец. Там между ними болото на болоте, озера. Там развернуться этим 100 тысячам некуда. Они могут там попытаться спрятаться, по лесам, по болотам, но двигаться там нереально. Наши войска там заняли позиции, мы все опасные направления там контролируем артиллерийским огнем. Любое выдвижение любой группы техники сразу уничтожается. Россияне это прекрасно понимают. Они там топчутся с места на место», — рассказал Свитан.

По его словам, когда украинские защитники освобождали эту территорию, они не прибегали к широкомасштабным наступательным действиям, а выдвигались малыми тактическими группами.

«Мы просто зашли буквально в тыл россиян. Они с перепугу убежали из-под Сватово и Кременной за Старобельск. Это потом они вернулись… Пусть они их там держат. Чем больше плотность войск, тем легче нам их уничтожать», — добавил эксперт.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 20:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении группировка РФ в составе 100 тысяч военных не может провести широкомасштабные наступательные действия из-за особенностей местности.".