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ISW не нашел подтверждений заявлениям россиян об успехах под Купянском

Мир 07:41   20.07.2023
Оксана Горун
ISW не нашел подтверждений заявлениям россиян об успехах под Купянском Иллюстрация: карта ISW

Российское Минобороны и пропагандисты продолжают сообщать о неких продвижениях на Купянском направлении. Однако в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что визуальных доказательств у оккупантов нет.

В актуальной сводке Институт изучения войны сообщил о ситуации на восточном фронте в Украине.

«Украинские войска продолжали наступательные действия в районе Купянска, в районе Кременной, в районе Бахмута и на фронте Авдеевка — Донецк, добились успехов в районе Бахмута. Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, на фронте Авдеевка — Донецк, на участке запад Донецка — восток Запорожской области. Они добились незначительных успехов на участке Авдеевка-Донецк и, как сообщается, немного продвинулись в западной части Донецкой области — восточной части Запорожской области», — отметили аналитики.

По их данным, подтвержденных наступлений на линии Купянск — Сватово за минувшие сутки не было. При этом российские официальные источники и военные блогеры сообщали о боевых действиях (конечно же, успешных для своей армии) в районах Масютовки, Синьковки и Лимана Первого.

«ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений», — прокомментировали в Институте изучения войны.

Минобороны Украины и Генштаб сообщают, что украинские силы продолжают оборонять свои позиции в районе Купянска.

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«Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 18 июля, что российские наступления на этом направлении не увенчались успехом. Маляр и украинский глава Луганской области Артем Лысогор заявили, что инициатива принадлежит украинским силам на Купянском направлении», — подчеркнули в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 07:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российское Минобороны и пропагандисты продолжают сообщать о неких продвижениях на Купянском направлении. Однако в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что визуальных доказательств у оккупантов нет".