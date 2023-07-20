ISW не знайшов підтверджень заявам росіян про успіхи під Куп’янськом

Російське Міноборони та пропагандисти продовжують повідомляти про деякі поступи на Куп’янському напрямку. Проте в Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що візуальних доказів окупанти немає.

В актуальному зведенні Інститут вивчення війни повідомив про ситуацію на східному фронті України.

“Українські війська продовжували наступальні дії в районі Куп’янська, в районі Кремінної, у районі Бахмута та на фронті Авдіївка — Донецьк, досягли успіхів у районі Бахмута. Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, на фронті Авдіївка – Донецьк, на ділянці захід Донецька – схід Запорізької області. Вони досягли незначних успіхів на ділянці Авдіївка-Донецьк і, як повідомляється, трохи просунулися у західній частині Донецької області – східній частині Запорізької області”, – зазначили аналітики.

За їхніми даними, підтверджених наступів на лінії Куп’янськ – Сватове минулої доби не було. При цьому російські офіційні джерела та військові блогери повідомляли про бойові дії (звичайно ж, успішні для своєї армії) в районах Масютівки, Синьківки та Лимана Першого.

“ISW не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

Міноборони України та Генштаб повідомляють, що українські сили продовжують обороняти свої позиції в районі Куп’янська.

“Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила 18 липня, що російські наступи на цьому напрямку не мали успіху. Маляр і український голова Луганської області Артем Лисогор заявили, що ініціатива належить українським силам на Куп’янському напрямку”, – підкреслили в ISW.