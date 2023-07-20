Ночная ракетная атака и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба ВСУ

В утренней сводке Генштаба — данные о продолжающемся российском терроре и наступательных действиях на Купянском направлении.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщил Генштаб ВСУ.

Основными объектами ракетной атаки врага вновь стали Одесса и Николаев. В Николаеве армия РФ ударила по центру города. Ночью начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о том, что в городе горит трехэтажный дом и есть разрушения. К утру проинформировал о количестве пострадавших.

«Всего пострадали 18 человек, из них девять госпитализированы, в т.ч. пять детей, два человека спасены из-под завалов. Это чудо, что удалось спасти», — написал Ким.

В Одессе также атакован ракетами центр города. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о пожаре на площади 300 квадратных метров.

«Известно о двух госпитализированных пострадавших. Есть также «прилет» в области», — отметил он.

На Харьковщине тревога звучала с 23:49 до 01:52. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе атаки беспилотниками, а мониторинговые каналы — о «залете» одного из БПЛА на территорию области. Информации о «прилетах» в Харькове нет.

В течение суток армия РФ нанесла авиаудар в районе Кисловки Купянского района. Также продолжались обстрелы у границы и линии фронта.

«На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Волчанск, Малая Волчья и Бударки на Харьковщине. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Двуречная, Западная, Синьковка, Кисловка и Берестовое», — сообщили в Генштабе.

Купянское направление продолжает оставаться приоритетным в наступательных действиях врага. ВСУ держат оборону. Всего на восточном фронте (в том числе — Донбассе) за сутки произошло около 30 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава. Также, нашими защитниками были уничтожены два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 11 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага», — перечислило командование ВСУ.