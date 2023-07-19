США объявили помощь Украине еще на $1,3 млрд: что в новом пакете

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Пентагона, пакет включает:

🔹4 ЗРК NASAMS и боеприпасы;

🔹152-мм артиллерийские выстрелы;

🔹оборудование для разминирования;

🔹ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

🔹Phoenix Ghost и беспилотные авиационные системы (UAS) Switchblade;

🔹высокоточные авиационные боеприпасы;

🔹средства обнаружения БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы;

🔹150 бензовозов;

🔹115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

🔹50 тактических машин для эвакуации техники;

🔹оборудование для охраны портов и гаваней;

🔹тактические защищенные системы связи;

🔹поддержка обучения, технического обслуживания и деятельности.