США объявили помощь Украине еще на $1,3 млрд: что в новом пакете
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.
Как сообщается на сайте Пентагона, пакет включает:
🔹4 ЗРК NASAMS и боеприпасы;
🔹152-мм артиллерийские выстрелы;
🔹оборудование для разминирования;
🔹ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
🔹Phoenix Ghost и беспилотные авиационные системы (UAS) Switchblade;
🔹высокоточные авиационные боеприпасы;
🔹средства обнаружения БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
🔹150 бензовозов;
🔹115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
🔹50 тактических машин для эвакуации техники;
🔹оборудование для охраны портов и гаваней;
🔹тактические защищенные системы связи;
🔹поддержка обучения, технического обслуживания и деятельности.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 20:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.".