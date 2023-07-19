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США объявили помощь Украине еще на $1,3 млрд: что в новом пакете

Мир 20:08   19.07.2023
Елена Нагорная
США объявили помощь Украине еще на $1,3 млрд: что в новом пакете

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Пентагона, пакет включает:

🔹4 ЗРК NASAMS и боеприпасы;
🔹152-мм артиллерийские выстрелы;
🔹оборудование для разминирования;
🔹ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
🔹Phoenix Ghost и беспилотные авиационные системы (UAS) Switchblade;
🔹высокоточные авиационные боеприпасы;
🔹средства обнаружения БпЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
🔹150 бензовозов;
🔹115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
🔹50 тактических машин для эвакуации техники;
🔹оборудование для охраны портов и гаваней;
🔹тактические защищенные системы связи;
🔹поддержка обучения, технического обслуживания и деятельности.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 20:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.".