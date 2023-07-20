Там болото, розвернутися 100 тисячам ніде – експерт про Куп’янський напрямок

На Куп’янсько-Лиманському напрямку угруповання РФ у складі 100 тисяч військових неспроможне провести широкомасштабні наступальні дії через особливості місцевості.

Таку думку український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан висловив в етері “24 каналу”.

“Це заплава чотирьох річок. Ріки Оскіл, Жеребець і Красна. Усі вони йдуть з півночі на південь і впадають у Сіверський Донець. Там між ними болото на болоті, озера. Там розвернутися цим 100 тисячам нікуди. Вони можуть там спробувати сховатися, по лісах, по болотах, але рухатися там нереально. Наші війська там зайняли позиції, ми всі небезпечні напрямки там контролюємо артилерійським вогнем. Будь-яке висування будь-якої групи техніки відразу знищується. Росіяни це прекрасно розуміють. Вони там топчуться з місця на місце”, – розповів Світан.

За його словами, коли українські захисники звільняли цю територію, вони не вдавалися до широкомасштабних наступальних дій, а висувалися малими тактичними групами.

“Ми просто зайшли буквально в тил росіян. Вони з переляку втекли з-під Сватового та Кремінної за Старобільськ. Це потім вони повернулися… Нехай вони їх там тримають. Чим більша щільність військ, тим легше нам їх знищувати”, – додав експерт.