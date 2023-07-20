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ВСУ успешно отбили атаки россиян у села Масютовка на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:49   20.07.2023
Елена Нагорная
ВСУ успешно отбили атаки россиян у села Масютовка на Харьковщине — Генштаб

В течение суток украинские защитники успешно отбили атаки российских военных юго-западнее села Масютовка Купянского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также на Харьковщине вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Старица, Волчанск, Бударки, Двуречная, Западное, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополи.

«Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток состоялось 20 боевых столкновений. На Купянском — украинские воины стойко держат оборону», — пишет Генштаб.

Читайте также: Ночная ракетная атака и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 18:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток украинские защитники успешно отбили атаки российских военных юго-западнее села Масютовка Купянского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".