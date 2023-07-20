ВСУ успешно отбили атаки россиян у села Масютовка на Харьковщине — Генштаб

В течение суток украинские защитники успешно отбили атаки российских военных юго-западнее села Масютовка Купянского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также на Харьковщине вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Старица, Волчанск, Бударки, Двуречная, Западное, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополи.

«Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток состоялось 20 боевых столкновений. На Купянском — украинские воины стойко держат оборону», — пишет Генштаб.