Із мінометів і артилерії. РФ обстріляла 10 населених пунктів Харківщини

РФ зосередилася на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби сталося понад 40 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сьогодні вночі російська федерація знову завдала ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація наразі уточнюється.

На Слобожанському напрямку з мінометів і артилерії росіяни обстріляли Гатище, Вовчанські Хутори, Бочкове, Кругле і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп’янськ, Новоосинове та Синьківка Харківської області.