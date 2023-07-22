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Із мінометів і артилерії. РФ обстріляла 10 населених пунктів Харківщини

Події 07:40   22.07.2023
Оксана Якушко
Із мінометів і артилерії. РФ обстріляла 10 населених пунктів Харківщини

РФ зосередилася на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби сталося понад 40 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сьогодні вночі російська федерація знову завдала ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація наразі уточнюється.

На Слобожанському напрямку з мінометів і артилерії росіяни обстріляли Гатище, Вовчанські Хутори, Бочкове, Кругле і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп’янськ, Новоосинове та Синьківка Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 07:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ зосередилася на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби сталося понад 40 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.".