Генштаб назвал 11 населенных пунктов Харьковщины, которые были под обстрелами

Армия РФ за минувшие сутки нанесла авиаудар в районе пограничного поселка Ветеринарное, а также обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Казачья Лопань, Стрелечья, Терновая, Бударки, Каменка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

«Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется», — пишет Генштаб.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки состоялось около 40 боевых столкновений. На Купянском — украинские воины стойко держат оборону.