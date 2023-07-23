Генштаб назвал 11 населенных пунктов Харьковщины, которые были под обстрелами
Армия РФ за минувшие сутки нанесла авиаудар в районе пограничного поселка Ветеринарное, а также обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Казачья Лопань, Стрелечья, Терновая, Бударки, Каменка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
«Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется», — пишет Генштаб.
Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки состоялось около 40 боевых столкновений. На Купянском — украинские воины стойко держат оборону.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 07:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ за минувшие сутки нанесла авиаудар в районе пограничного поселка Ветеринарное, а также обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Казачья Лопань, Стрелечья, Терновая, Бударки, Каменка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".