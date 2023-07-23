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Генштаб назвал 11 населенных пунктов Харьковщины, которые были под обстрелами

Происшествия 07:21   23.07.2023
Елена Нагорная
Генштаб назвал 11 населенных пунктов Харьковщины, которые были под обстрелами

Армия РФ за минувшие сутки нанесла авиаудар в районе пограничного поселка Ветеринарное, а также обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Казачья Лопань, Стрелечья, Терновая, Бударки, Каменка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

«Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется», — пишет Генштаб.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки состоялось около 40 боевых столкновений. На Купянском — украинские воины стойко держат оборону.

Читайте также: Авиаудар нанесли россияне по Ветеринарному на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июля 2023 в 07:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ за минувшие сутки нанесла авиаудар в районе пограничного поселка Ветеринарное, а также обстреляла из минометов и артиллерии населенные пункты Казачья Лопань, Стрелечья, Терновая, Бударки, Каменка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".