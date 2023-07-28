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Пішла з дому і не повернулась. 12-річну дівчинку розшукує поліція Харкова

Події 18:24   28.07.2023
Оксана Якушко
Пішла з дому і не повернулась. 12-річну дівчинку розшукує поліція Харкова

12-річна Софія Бавикіна сьогодні, 28 липня, пішла з дому, повідомила поліція Харківської області.

Прикмети Софії Бавикіної: зріст близько 155 см, русяве волосся до плечей, зібране у хвіст, худорлявої статури.

Була одягнена у сині джинси, чорні кеди, білу футболку з надписом «Долчленд», має яскраво-синій манікюр, срібні сережки у вигляді хрестика.

Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про зниклу, просимо повідомити за телефонами: (057)738-30-24, 063-530-52-00, 063-720-21-75, 102 або іншими доступними способами.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12-річна Софія Бавикіна сьогодні, 28 липня, пішла з дому, повідомила поліція Харківської області.".