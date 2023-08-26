На Харківщині шукали 12-річного хлопця, який після сварки пішов з дому

У Харківській області поліцейські розшукали 12-річного хлопця, який пішов з дому та не повернувся.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 26 серпня до правоохоронців звернулася жінка та повідомила, що її син після сварки пішов з дому.

Протягом пів години правоохоронці знайшли дитину. Хлопчик був у друзів.

Дитину повернули матері. Поліцейські провели з жінкою та хлопцем профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.