На Харківщині шукали 12-річного хлопця, який після сварки пішов з дому
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харківській області поліцейські розшукали 12-річного хлопця, який пішов з дому та не повернувся.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 26 серпня до правоохоронців звернулася жінка та повідомила, що її син після сварки пішов з дому.
Протягом пів години правоохоронці знайшли дитину. Хлопчик був у друзів.
Дитину повернули матері. Поліцейські провели з жінкою та хлопцем профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 13:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області поліцейські розшукали 12-річного хлопця, який пішов з дому та не повернувся.".