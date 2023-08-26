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На Харківщині шукали 12-річного хлопця, який після сварки пішов з дому

Суспільство 13:54   26.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині шукали 12-річного хлопця, який після сварки пішов з дому Фото: ГУНП в Харківській області

У Харківській області поліцейські розшукали 12-річного хлопця, який пішов з дому та не повернувся.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 26 серпня до правоохоронців звернулася жінка та повідомила, що її син після сварки пішов з дому.

Протягом пів години правоохоронці знайшли дитину. Хлопчик був у друзів.

Дитину повернули матері. Поліцейські провели з жінкою та хлопцем профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2023 в 13:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області поліцейські розшукали 12-річного хлопця, який пішов з дому та не повернувся.".