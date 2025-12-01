Пострадали три человека: авария с троллейбусом произошла утром в Харькове
Сообщения о ДТП в Слободском районе правоохранители получили сегодня, 1 декабря, около 05:50, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Предварительно установлено, что водитель Audi не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с троллейбусом», — отметили в полиции.
В результате ДТП пострадали три человека: 30-летний водитель Audi и пассажиры — мужчины 27 и 31 лет. Их госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями.
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, автомобиль вылетел на детскую площадку в Харькове. Это произошло вечером 20 ноября на улице Саперной. Пострадал 19-летний парень и двое подростков – парень и девушка. У них ссадины и ушибы. В ГУ Нацполиции Харьковской области уточнили причины ДТП: водитель Toyota Avensis не справился с управлением и въехал в электроопору. От удара автомобиль отбросило на площадку.
Читайте также: В ДТП погиб депутат Харьковского облсовета
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, новости Харькова, полиция, пострадашие;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пострадали три человека: авария с троллейбусом произошла утром в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2025 в 12:06;