Пострадали три человека: авария с троллейбусом произошла утром в Харькове

Происшествия 12:06   01.12.2025
Виктория Яковенко
Пострадали три человека: авария с троллейбусом произошла утром в Харькове Фото: ГУНП в Харьковской области

Сообщения о ДТП в Слободском районе правоохранители получили сегодня, 1 декабря, около 05:50, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Предварительно установлено, что водитель Audi не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с троллейбусом», — отметили в полиции.

В результате ДТП пострадали три человека: 30-летний водитель Audi и пассажиры — мужчины 27 и 31 лет. Их госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, автомобиль вылетел на детскую площадку в Харькове. Это произошло вечером 20 ноября на улице Саперной. Пострадал 19-летний парень и двое подростков – парень и девушка. У них ссадины и ушибы. В ГУ Нацполиции Харьковской области уточнили причины ДТП: водитель Toyota Avensis не справился с управлением и въехал в электроопору. От удара автомобиль отбросило на площадку.

Читайте также: В ДТП погиб депутат Харьковского облсовета

 

Автор: Виктория Яковенко
