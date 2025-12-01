Постраждали троє людей: аварія з тролейбусом сталася вранці у Харкові

Повідомлення про ДТП у Слобідському районі правоохоронці отримали сьогодні, 1 грудня, близько 05:50, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що водій Audi не впорався з керуванням, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з тролейбусом», – зазначили у поліції.

Внаслідок ДТП постраждали троє людей: 30-річний водій Audi та пасажири – чоловіки 27 та 31 років. Їх шпиталізували з численними тілесними ушкодженнями.

Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, автівка вилетіла на дитячий майданчик у Харкові. Це сталося ввечері 20 листопада на вулиці Саперній. Постраждав 19-річний юнак і двоє підлітків – хлопець і дівчина. У них садна та забої. У ГУ Нацполіції Харківщини уточнили причини ДТП: водій Toyota Avensis не впорався з керуванням і в’їхав у електроопору. Від удару автівку відкинуло на майданчик

Читайте також: В ДТП загинув депутат Харківської облради