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66 павших. Аллею Героев открыли в поселке Харьковской области (фото)

Общество 17:06   28.12.2023
Оксана Якушко

Сегодня в поселке Новая Водолага состоялось открытие Аллеи Героев Нововодолажской громады, погибших за Украину во время российско-украинской войны, сообщил Нововодолажский поселковый совет.

На площади Юбилейной собрались родные и близкие воинов, погибших, защищая Украину. На Аллее 66 портретов бойцов, не вернувшихся с войны, тех, кто погиб в бою или умер в госпитале от ран.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 17:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в поселке Новая Водолага состоялось открытие Аллеи Героев Нововодолажской громады, погибших за Украину во время российско-украинской войны, сообщил Нововодолажский поселковый совет.".