66 павших. Аллею Героев открыли в поселке Харьковской области (фото)

Сегодня в поселке Новая Водолага состоялось открытие Аллеи Героев Нововодолажской громады, погибших за Украину во время российско-украинской войны, сообщил Нововодолажский поселковый совет.

На площади Юбилейной собрались родные и близкие воинов, погибших, защищая Украину. На Аллее 66 портретов бойцов, не вернувшихся с войны, тех, кто погиб в бою или умер в госпитале от ран.