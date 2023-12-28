66 павших. Аллею Героев открыли в поселке Харьковской области (фото)
Сегодня в поселке Новая Водолага состоялось открытие Аллеи Героев Нововодолажской громады, погибших за Украину во время российско-украинской войны, сообщил Нововодолажский поселковый совет.
На площади Юбилейной собрались родные и близкие воинов, погибших, защищая Украину. На Аллее 66 портретов бойцов, не вернувшихся с войны, тех, кто погиб в бою или умер в госпитале от ран.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: аллея героев, воин, Новая Водолага, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 17:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в поселке Новая Водолага состоялось открытие Аллеи Героев Нововодолажской громады, погибших за Украину во время российско-украинской войны, сообщил Нововодолажский поселковый совет.".