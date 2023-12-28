66 полеглих. Алею Героїв відкрили у селищі на Харківщині (фото)

Сьогодні в селищі Нова Водолага відбулося відкриття Алеї Героїв Нововодолазької громади, які загинули за Україну під час російсько-української війни, повідомила Нововодолазька селищна рада.

На площі Ювілейній зібралися рідні та близькі воїнів, які загинули, захищаючи Україну. На Алеї 66 портретів бійців, які не повернулися з війни, тих, хто загинув у бою або помер у шпиталі від ран.