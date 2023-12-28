66 полеглих. Алею Героїв відкрили у селищі на Харківщині (фото)
Сьогодні в селищі Нова Водолага відбулося відкриття Алеї Героїв Нововодолазької громади, які загинули за Україну під час російсько-української війни, повідомила Нововодолазька селищна рада.
На площі Ювілейній зібралися рідні та близькі воїнів, які загинули, захищаючи Україну. На Алеї 66 портретів бійців, які не повернулися з війни, тих, хто загинув у бою або помер у шпиталі від ран.
Читайте також: У місті на Харківщині відкрили Алею Слави з 53 фото загиблих військових (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: аллея героев, воин, Новая Водолага, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «66 полеглих. Алею Героїв відкрили у селищі на Харківщині (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 17:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні в селищі Нова Водолага відбулося відкриття Алеї Героїв Нововодолазької громади, які загинули за Україну під час російсько-української війни, повідомила Нововодолазька селищна рада.".