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66 полеглих. Алею Героїв відкрили у селищі на Харківщині (фото)

Суспільство 17:06   28.12.2023
Оксана Якушко

Сьогодні в селищі Нова Водолага відбулося відкриття Алеї Героїв Нововодолазької громади, які загинули за Україну під час російсько-української війни, повідомила Нововодолазька селищна рада.

На площі Ювілейній зібралися рідні та близькі воїнів, які загинули, захищаючи Україну. На Алеї 66 портретів бійців, які не повернулися з війни, тих, хто загинув у бою або помер у шпиталі від ран.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 17:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні в селищі Нова Водолага відбулося відкриття Алеї Героїв Нововодолазької громади, які загинули за Україну під час російсько-української війни, повідомила Нововодолазька селищна рада.".