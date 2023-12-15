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У місті на Харківщині відкрили Алею Слави з 53 фото загиблих військових (фото)

Суспільство 09:57   15.12.2023
Оксана Горун
У місті на Харківщині відкрили Алею Слави з 53 фото загиблих військових (фото) Фото: телеграм Миколи Бакшеєва

Алея Слави з’явилася у Первомайському на Харківщині.

“Вчора відкрили Алею Слави в пам’ять про загиблих військових. Тут встановили 53 стенди з пам’ятними світлинами бійців, які загинули у війні. Тепер кожен, хто буде проходити та проїжджати повз, зможе віддати шану загиблим Героям”, — повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

На відкритті були присутні вдови та матері загиблих захисників України. За воїнами провели поминальну панахиду.

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алею Слави відкрили у Первомайському
Фото: телеграм Миколи Бакшеєва
алею Слави відкрили у Первомайському 2
Фото: телеграм Миколи Бакшеєва
алею Слави відкрили у Первомайському 4
Фото: телеграм Миколи Бакшеєва
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 09:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Алея Слави з’явилася у Первомайському на Харківщині".