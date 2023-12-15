У місті на Харківщині відкрили Алею Слави з 53 фото загиблих військових (фото)

Алея Слави з’явилася у Первомайському на Харківщині.

“Вчора відкрили Алею Слави в пам’ять про загиблих військових. Тут встановили 53 стенди з пам’ятними світлинами бійців, які загинули у війні. Тепер кожен, хто буде проходити та проїжджати повз, зможе віддати шану загиблим Героям”, — повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

На відкритті були присутні вдови та матері загиблих захисників України. За воїнами провели поминальну панахиду.