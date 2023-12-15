В городе на Харьковщине открыли Аллею Славы с 53 фото погибших военных (фото)

Аллея Славы появилась в Первомайском на Харьковщине.

«Вчера открыли Аллею Славы в память о погибших военных. Здесь установили 53 стенда с памятными фотографиями бойцов, погибших в войне. Теперь каждый, кто будет проходить и проезжать мимо, сможет чтить погибших Героев», — сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

На открытии присутствовали вдовы и матери погибших защитников Украины. По воинам провели поминальную панихиду.