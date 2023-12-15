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В городе на Харьковщине открыли Аллею Славы с 53 фото погибших военных (фото)

Общество 09:57   15.12.2023
Оксана Горун
В городе на Харьковщине открыли Аллею Славы с 53 фото погибших военных (фото) Фото: telegram Николая Бакшеева

Аллея Славы появилась в Первомайском на Харьковщине.

«Вчера открыли Аллею Славы в память о погибших военных. Здесь установили 53 стенда с памятными фотографиями бойцов, погибших в войне. Теперь каждый, кто будет проходить и проезжать мимо, сможет чтить погибших Героев», — сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

На открытии присутствовали вдовы и матери погибших защитников Украины. По воинам провели поминальную панихиду.

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аллею Славы открыли в Первомайском
Фото: telegram Николая Бакшеева
аллею Славы открыли в Первомайском 2
Фото: telegram Николая Бакшеева
аллею Славы открыли в Первомайском 4
Фото: telegram Николая Бакшеева
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 09:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аллея Славы появилась в Первомайском на Харьковщине".