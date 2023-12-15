В городе на Харьковщине открыли Аллею Славы с 53 фото погибших военных (фото)
Фото: telegram Николая Бакшеева
Аллея Славы появилась в Первомайском на Харьковщине.
«Вчера открыли Аллею Славы в память о погибших военных. Здесь установили 53 стенда с памятными фотографиями бойцов, погибших в войне. Теперь каждый, кто будет проходить и проезжать мимо, сможет чтить погибших Героев», — сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.
На открытии присутствовали вдовы и матери погибших защитников Украины. По воинам провели поминальную панихиду.
Читайте также: В Виннице открыли стелу погибшему Герою-летчику из Харькова (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: аллея славы, бакшеев, война, загиблі, новости Харькова, Первомайский, погибшие;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В городе на Харьковщине открыли Аллею Славы с 53 фото погибших военных (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аллея Славы появилась в Первомайском на Харьковщине".