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В Виннице открыли стелу погибшему Герою-летчику из Харькова (фото)

Общество 12:39   16.05.2023
Виктория Яковенко
В Виннице открыли стелу погибшему Герою-летчику из Харькова (фото) Фото: «АрміяInform»

14 мая, на годовщину гибели Героя Украины Сергея Пархоменка в Виннице на Аллее Славы центрального кладбища открыли стелу. 

Об этом сообщает «АрміяInform». Открывали стелу боевые пилоты – отец и младший брат погибшего Героя.

Почтить память пилота собрались родные, командиры и наставники воина.

На стеле Пахоменко изображен улыбающимся рядом с самолетом Су-25, на котором он совершил более 40 боевых вылетов и уничтожил около сотни единиц вражеской техники.

У Сергея Пархоменко осталась жена и сын, родившийся за несколько месяцев до гибели отца.

Напомним, потомственный летчик Сергей Пархоменко погиб 14 мая во время выполнения боевой задачи в Запорожской области в районе Гуляйполя.

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Фото: «АрміяInform»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 12:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 мая, на годовщину гибели Героя Украины Сергея Пархоменка в Виннице на Аллее Славы центрального кладбища открыли стелу. ".