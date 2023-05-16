В Виннице открыли стелу погибшему Герою-летчику из Харькова (фото)

14 мая, на годовщину гибели Героя Украины Сергея Пархоменка в Виннице на Аллее Славы центрального кладбища открыли стелу.

Об этом сообщает «АрміяInform». Открывали стелу боевые пилоты – отец и младший брат погибшего Героя.

Почтить память пилота собрались родные, командиры и наставники воина.

На стеле Пахоменко изображен улыбающимся рядом с самолетом Су-25, на котором он совершил более 40 боевых вылетов и уничтожил около сотни единиц вражеской техники.

У Сергея Пархоменко осталась жена и сын, родившийся за несколько месяцев до гибели отца.

Напомним, потомственный летчик Сергей Пархоменко погиб 14 мая во время выполнения боевой задачи в Запорожской области в районе Гуляйполя.