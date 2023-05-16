В Виннице открыли стелу погибшему Герою-летчику из Харькова (фото)
Фото: «АрміяInform»
14 мая, на годовщину гибели Героя Украины Сергея Пархоменка в Виннице на Аллее Славы центрального кладбища открыли стелу.
Об этом сообщает «АрміяInform». Открывали стелу боевые пилоты – отец и младший брат погибшего Героя.
Почтить память пилота собрались родные, командиры и наставники воина.
На стеле Пахоменко изображен улыбающимся рядом с самолетом Су-25, на котором он совершил более 40 боевых вылетов и уничтожил около сотни единиц вражеской техники.
У Сергея Пархоменко осталась жена и сын, родившийся за несколько месяцев до гибели отца.
Напомним, потомственный летчик Сергей Пархоменко погиб 14 мая во время выполнения боевой задачи в Запорожской области в районе Гуляйполя.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 мая, на годовщину гибели Героя Украины Сергея Пархоменка в Виннице на Аллее Славы центрального кладбища открыли стелу. ".