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У Вінниці відкрили стелу загиблому Герою-льотчику з Харкова (фото)

Суспільство 12:39   16.05.2023
Вікторія Яковенко
У Вінниці відкрили стелу загиблому Герою-льотчику з Харкова (фото) Фото: «АрміяInform»

14 травня, на річницю загибелі Героя України Сергія Пархоменка у Вінниці на Алеї Слави центрального цвинтаря відкрили стелу.

Про це повідомляє “АрміяInform”. Відкривали стелу бойові пілоти – батько та молодший брат загиблого Героя.

Вшанувати пам’ять пілота зібралися рідні, командири та наставники воїна.

На стелі Пахоменко зображений усміхненим поряд із літаком Су-25, на якому він здійснив понад 40 бойових вильотів і знищив близько сотні одиниць ворожої техніки.

У Сергія Пархоменка залишилася дружина та син, який народився за кілька місяців до загибелі батька.

Нагадаємо, спадковий льотчик Сергій Пархоменко загинув 14 травня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області у районі Гуляйполя.

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Фото: «АрміяInform»

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 травня, на річницю загибелі Героя України Сергія Пархоменка у Вінниці на Алеї Слави центрального цвинтаря відкрили стелу.".