У Вінниці відкрили стелу загиблому Герою-льотчику з Харкова (фото)
Фото: «АрміяInform»
14 травня, на річницю загибелі Героя України Сергія Пархоменка у Вінниці на Алеї Слави центрального цвинтаря відкрили стелу.
Про це повідомляє “АрміяInform”. Відкривали стелу бойові пілоти – батько та молодший брат загиблого Героя.
Вшанувати пам’ять пілота зібралися рідні, командири та наставники воїна.
На стелі Пахоменко зображений усміхненим поряд із літаком Су-25, на якому він здійснив понад 40 бойових вильотів і знищив близько сотні одиниць ворожої техніки.
У Сергія Пархоменка залишилася дружина та син, який народився за кілька місяців до загибелі батька.
Нагадаємо, спадковий льотчик Сергій Пархоменко загинув 14 травня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області у районі Гуляйполя.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 12:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 травня, на річницю загибелі Героя України Сергія Пархоменка у Вінниці на Алеї Слави центрального цвинтаря відкрили стелу.".