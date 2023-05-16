У Вінниці відкрили стелу загиблому Герою-льотчику з Харкова (фото)

14 травня, на річницю загибелі Героя України Сергія Пархоменка у Вінниці на Алеї Слави центрального цвинтаря відкрили стелу.

Про це повідомляє “АрміяInform”. Відкривали стелу бойові пілоти – батько та молодший брат загиблого Героя.

Вшанувати пам’ять пілота зібралися рідні, командири та наставники воїна.

На стелі Пахоменко зображений усміхненим поряд із літаком Су-25, на якому він здійснив понад 40 бойових вильотів і знищив близько сотні одиниць ворожої техніки.

У Сергія Пархоменка залишилася дружина та син, який народився за кілька місяців до загибелі батька.

Нагадаємо, спадковий льотчик Сергій Пархоменко загинув 14 травня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області у районі Гуляйполя.