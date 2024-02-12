Смертельное ДТП на Харьковщине: столкнулись легковушка и самосвал

65-летний мужчина погиб в результате ДТП в районе поселка Новая Водолага Харьковского района 10 февраля. Он был за рулем «ВАЗ-2110», и его авто столкнулось с самосвалом.

ДТП произошло на автодороге «Харьков-Симферополь-Ялта», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, его пассажирка не пострадала. Следователи открыли уголовное производство.

Всего за прошедшие сутки на Харьковщине произошло 28 ДТП, в которых один человек погиб и 25 получили травмы. Правоохранители также разоблачили двоих водителей в состоянии опьянения.