Смертельное ДТП на Харьковщине: столкнулись легковушка и самосвал
65-летний мужчина погиб в результате ДТП в районе поселка Новая Водолага Харьковского района 10 февраля. Он был за рулем «ВАЗ-2110», и его авто столкнулось с самосвалом.
ДТП произошло на автодороге «Харьков-Симферополь-Ялта», сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, его пассажирка не пострадала. Следователи открыли уголовное производство.
Всего за прошедшие сутки на Харьковщине произошло 28 ДТП, в которых один человек погиб и 25 получили травмы. Правоохранители также разоблачили двоих водителей в состоянии опьянения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, Новая Водолага, полиция, самосвал, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 12:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "65-летний мужчина погиб в результате ДТП в районе поселка Новая Водолага Харьковского района 10 февраля".